Piqué enfrenta problemas de relacionamento com nova namorada

Depois de se separar da cantora Shakira, Gerard Piqué foi cobrado por sua nova namorada Clara Chia

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 17h11

O novo relacionamento de Gerard Piqué (35), jogador do Barcelona, não estaria às mil maravilhas. De acordo com o programa argentino ‘Socios del Espetaculo’, a nova namorada do zagueiro Clara Chia Marti (23) teria reclamado com ele após ter sido abandonada no meio de repórteres e fotógrafos quando o casal chegou na França.

Aparentemente a jovem estaria cobrando o jogador ex-marido da cantora Shakira o mesmo tratamento que ele tinha com a mãe de seus filhos.

O problema começou quando o casal, que começou a namorar em agosto, decidiu fazer uma viagem romântica para Paris, na França. No embarque e no desembarque, foram cercados por repórteres questionando sobre o relacionamento, e, de acordo com os argentinos, Piqué teria saído de perto dela, deixando Clara para trás.

A atitude teria desagradado Clara, que brigou com ele, exigindo que fosse tratada igual à Shakira, mãe dos filhos Milan e Sasha, frutos de seu relacionamento com o jogador.

Gerard Piqué disse que traiu Shakira, informou jornal espanhol

O jornal espanhol ABC disse que Gerard Piqué assumiu que traiu a cantora Shakira com uma garçonete de 22 anos. De acordo com a publicação, o romance teria durado pouco tempo e não teria sido o motivo da separação do casal.

O verdadeiro motivo não foi revelado. A traição teria acontecido quando o casamento do zagueiro com a colombiana já estava abalado.