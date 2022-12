Pelé: Time Santos tem protocolo quando sai uma notícia sobre o Rei

Você sabia? A equipe do time de futebol Santos segue um protocolo quando vê notícias sobre a saúde de Pelé

O estado de saúde do ex-jogador de futebol Pelé (82) está gerando repercussão na imprensa nos últimos dias após ele ser internado em um hospital de São Paulo. Tanto que a equipe do time de futebol Santos está de olho nas notícias sobre o Rei do Futebol, já que ele é um ídolo do clube. Assim, o site UOL Esporte revelou que o Santos segue um protocolo para confirmar as informações sobre Pelé.

A publicação, feita pelos repórteres Eder Traskini e Lucas Musetti Perazolli, revelou que o Santos aciona um protocolo sempre que vê alguma notícia sobre Pelé na imprensa. O protocolo envolve uma lista de pessoas que eles entram em contato para confirmar as informações.

O principal contato do Santos é Joe Fraga, que é responsável pela imagem de Pelé. Além disso, a equipe também entra em contato com amigos do ex-atleta, a esposa dele, Márcia Aoki, e os filhos. Assim, o Santos pode se manter atualizado sobre o que acontece com Pelé.

Pelé segue internado em São Paulo

Neste sábado, 3, o Jornal Folha de S. Paulo revelou que Pelé não está mais reagindo ao tratamento de quimioterapia. Assim, a publicação revelou que os médicos colocaram o ex-atleta em cuidados paliativos, que tem a intenção de aliviar a dor e o desconforto.

O boletim médico mais recente de Pelé foi divulgado na sexta-feira, 2, e informou que ele foi diagnosticado com infecção respiratória e está fazendo o tratamento com antibióticos.

"Edson Arantes do Nascimento foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein na última terça-feira, 29, para uma reavaliação da terapia quimioterápica do tumor de colón identificado em setembro de 2021. A equipe médica diagnosticou uma infecção respiratória, que vem sento tratada com antibióticos. A resposta tem sido adequada e o paciente, que segue em quarto comum, está estável, com melhora geral no estado de saúde. O ex-jogador continuará internado nos próximos dias para continuidade do tratamento", informou o boletim médico.