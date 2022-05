Pedro Scooby é finalista do 'Oscar' de ondas gigantes: ''Melhor notícia do ano''

Ex-BBB Pedro Scooby se emociona ao descobrir que é finalista em 2 das 3 categorias do Big Wave Awards

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 13h37

Pedro Scooby (33) está cheio de motivos para comemorar!

Na última terça-feira, 24, o surfista descobriu que é finalista em duas categorias do Big Wave Awards, o ‘Oscar’ das ondas gigantes.

Logo ao descobrir a novidade, ele usou seu Instagram para celebrar. Para ilustrar o post, o ex-participante do BBB 22 publicou um vídeo no qual apareceu pegando uma onda.

“Melhor notícia do ano! Acabei de saber que sou finalista de 2 das 3 categorias do Big Wave Awards, Ride Of The Year e Biggest Wave!”, começou na legenda.

“Prêmio mais importante do surf de ondas gigantes do mundo! O resultado ainda não sei quando sai, mas só de estar entre os 5 finalistas já é f*da!”, disse o marido de Cíntia Dicker (35) em seguida.

De acordo com a WSL, os campeões serão anunciados no dia 07 de julho.

Confira o post feito por Pedro Scooby para celebrar por ser finalista do Big Wave Awards: