Pedro Scooby compartilha vídeo da rotina com a família: ''Dia gostoso''

O surfista Pedro Scooby publicou um vídeo mostrando um dia com a sua família e encantou a web

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 12h46

Pedro Scooby (33) resolveu ser blogueiro por um dia e compartilhar um pouco da sua rotina com a família.

No feed do Instagram, o surfista publicou um vídeo mostrando o que ele, a esposa Cíntia Dicker (35), e os filhos Dom (9), Bem (6) e Liz (6), fazem juntos.

Nas imagens, ele e a modelo aparecem treinando pesado na academia. Logo na sequência, os dois aparecem se divertindo com as crianças enquanto elas andam de skate.

"Tive um dia tão gostoso em família, que resolvi até fazer um vídeo, pra vcs sentirem um pouco dessa vibe!!", escreveu o ex-BBB na legenda da publicação.

Os fãs da família se divertiram com o vídeo. "Que amor", "O Dom manda muito no skate, achei lindo ele comemorando com o Bem e a Liz sempre muito perfeitinha", "Que lindo, o carinho entre os irmãos é tão fofooo!", se derreteram.

CONFIRA O VÍDEO DE PEDRO SCOOBY COM A FAMÍLIA