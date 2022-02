Paulo André, do BBB 22, é convocado para disputar Sul-Americano de Atletismo

Confinado no BBB 22, Paulo André apareceu na lista de convocados pela Confederação Brasileira de Atletismo

CARAS Digital Publicado em 10/02/2022, às 15h05

Paulo André Camilo (23), participante do grupo Camarote do BBB 22, foi convocado pela Confederação Brasileira de Atletismo para disputar a prova de 60m rasos no Campeonato Sul-Americano Indoor entre os dias 19 e 20 de fevereiro, na Bolívia.

O atleta segue confinado no reality show, e segundo o site Globo Esporte, Carlos Camilo, pai e técnico do velocista, informou que mandou um email para a CBAT com o pedido de desconvocação. Além disso, ele explicou que o filho já não participaria dos eventos indoor do início deste ano, independente da participação no BBB.

Paulo André foi campeão Pan-Americano nos Jogos de Lima de 2019 no revezamento 4x100m e semifinalista dos 100m rasos nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado. Além disso, até o final do ano passado ele fazia parte do Clube Pinheiros. Ele não estava planejando participar de nenhuma prova no começo de 2022 e ainda abriu mão de dois Mundiais da modalidade.

A lista de convocação

Segundo a lista divulgada pela CBAT nesta quarta-feira, 9, em seu perfil oficial no Instagram, 48 atletas foram convocados, sendo 24 homens e 24 mulheres, conforme os resultados do ranking outdoor entre 1º de janeiro de 2021 e 6 de fevereiro deste ano.

Paulo André conquistou a marca de 100m em 10s07 em abril de 2021 e ainda poderia disputar o Mundial Indoor da categoria na Sérvia, entre os dias 18 e 20 de março.

Vale lembrar que o Big Brother Brasil 22 chega ao fim apenas em 21 de abril.

Confira: