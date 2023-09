Paula Pequeno se pronuncia sobre a morte de Walewska: ‘Ninguém vai saber a causa ainda'

Ex-jogadora de vôlei Paula Pequeno rebate especulações sobre a causa da morte de Walewska Oliveira: ‘Muito delicado’

A ex-jogadora de vôlei Paula Pequeno se pronunciou nas redes sociais ao ver especulações sobre a causa da morte da ex-atleta Walewska Oliveira, que faleceu aos 43 anos. Por enquanto, a família não divulgou o que aconteceu com a ex-jogadora e como ela faleceu. Com isso, Paula apareceu nos stories do Instagram para pedir respeito e o fim das especulações.

“Pelo amor do senhor. É um momento muito delicado. Está todo mundo destroçado, todo mundo arrebentado com uma notícia dessas. E tem gente fazendo publicação para like e seguidor. Pelo amor de Deus! Tenha um pouco mais de respeito. Para de ser irresponsável”, disse ela.

Logo depois, ela contou que ninguém sabe a causa da morte antes da investigação. “Ninguém vai saber o motivo, ninguém vai saber a causa ainda até que haja uma investigação, até que trace um roteiro do que pode ter acontecido, analisar o corpo todo. Vamos esperar as coisas acontecerem como tem que ser. Respeitem, pelo amor de Deus. O mundo do vôlei, o Brasil inteiro, a família, estão todos desesperados, em luto e sofrendo”, comentou.

No feed do Instagram, Paula Pequeno prestou uma homenagem para a amiga ao fazer um post relembrando a alegria de Walewska nas quadras. "Quero lembrar de você assim… guerreira, obstinada, exemplo de disciplina, força e inteligência. Ainda bem que tive tempo de dizer pra você olhando nos seus olhos o quanto eu a admirava. Você sempre foi uma líder, um exemplo para a nossa geração e para todas as outras que vierem. Só quem esteve em 2008 sabe da sua importância para realizar aquele feito aliás, as 12 são as mulheres mais admiráveis da minha vida e acabamos de perder uma das maiores. Você vai muito cedo, tinha muita elegância para espalhar fora das quadras também. Se você estava em sofrimento, agora passou e você já está nos braços do Pai mas se for algo diferente disso, o universo nos mostrará e mesmo assim você estará ao lado de Deus. Tenha paz eterna! Obrigada por fazer parte de toda a nossa história", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Renata Marques Pequeno (@paulapequeno)

Quem foi Walewska Oliveira?

A atleta Walewska Oliveira foi campeã olímpica em Pequim em 2008 e foi medalha de bronze em Sidney em 2000. Ela se despediu das quadras em 2022, quando jogada no time Praia Clube. Recentemente, ela lançou o livro Outras Redes sobre a sua trajetória e estava em fase de divulgação do projeto.

Walewska fez o seu primeiro teste para um time de vôlei aos 12 anos de idade e teve uma carreira de sucesso. Ela foi convocada para a Seleção Brasileira de Vôlei pela primeira vez em 1997, pelo técnico Bernardinho. Além dos títulos olímpicos, ela também foi ouro nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, e conquistou a Superliga com o Praia Clube.