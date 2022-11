Vinícius Júnior comenta sobre a pressão do Brasil na Copa do Mundo

O atacante Vinícius Júnior deu uma entrevista ao repórter Marcelo Courrge para o programa 'Esporte Espetacular', que irá ao ar no próximo domingo, 13

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 16h24

O jornalista e correspondente internacional Marcelo Courrege foi até Madri, na Espanha, para conversar com o jogador do Real Madrid Vínicius Júnior, que foi convocado na última segunda-feira, 07, pelo técnico Tite, para disputar a Copa do Mundo do Catar, como atacante na seleção brasileira.

O jogador de 22 anos abriu o jogo e falou sobre a pressão pelo favoritismo da seleção brasileira, em entrevista ao programa ‘Esporte Espetacular’, da TV Globo, que vai ao ar no próximo, domingo, 13.

“Acho que em se tratando de Copa do Mundo não tem essa de pressão, se é a melhor ou a pior seleção. Quando se entra em campo cada um tem a pressão que merece. A seleção brasileira sempre vai ter um nível maior de pressão, porque é a que mais tem títulos, então, estamos muito tranquilos. O grupo está muito confiante e sinto que, com a proximidade do início da Copa, a torcida brasileira está também e isso é importante porque a torcida de todos os brasileiros é muito importante para nós”, afirmou o jogador.

VEJA OS BASTIDORES DA ENTREVISTA:

Foto: Globo / Divulgação