Nova edição do Caioba Soccer Camp vai reunir time de estrelas do esporte:

Zé Roberto, Denilson, Elano e mais astros do esporte estão confirmados na nova edição do evento

CARAS Digital Publicado em 06/04/2022, às 14h23

O mês de abril já começou com novidades! O evento mais esperado pelas famílias, o Caioba Soccer Camp já tem duas datas confirmadas para o mês.

O ex-jogador e comentarista da Globo, Caio Ribeiro (46) é responsável por montar a equipe de estrelas que, em ação coletiva, recebe mais de 300 crianças entre 5 a 14 anos para a experiência.

Desta vez, os jogadores Elano (ex-Santos), Leo (ex-Santos), Zé Roberto (ex-jogador da seleção Brasileira), Rodrigo Fabri e o pentacampeão Denilson estão entre os confirmados. Além disso, o atleta paralímpico Daniel Dias e os youtubers Vitor Lo e Caio também estarão.

Além do grande time de estrelas, o Caioba vai contar com ações especiais com os convidados, o jogo dos pais, das mães e o campeonato oficial, tão esperado pelo público.

Domingo, o evento abre com o já conhecido jogo entre os pais dos craques e seus ídolos. No início da tarde as crianças voltam a cena e se preparam para o Campeonato.

O Caioba Soccer Camp acontece de 8 a 10 no Club Med Lake Paradise na grande São Paulo e tem o propósito de promover uma grande integração familiar por meio do futebol.

