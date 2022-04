Neymar surge coladinho em clique ao lado da namorada Bruna Biancardi: "Amo você"

O AMOR ESTÁ NO AR!

Em postagem nas redes sociais, Bruna compartilhou um clique ao lado do jogador e encantou a web

CARAS Digital Publicado em 24/04/2022, às 15h47

O amor está no ar para Neymar Jr. (30) e Bruna Biancardi (28)! Neste domingo, 24, a influenciadora encantou a web com um clique ao lado do jogador.

Em seu perfil no Instagram, Bruna compartilhou um clique ao lado de Neymar e claro, deixou os fãs do casal encantados.

Na foto, Neymar surgiu coladinho ao lado da amada que se declarou na postagem: "Amo você", escreveu a influenciadora.

E não demorou para os fãs do casal marcarem presença nos comentários: "Agora o hexa vem", escreveu um seguidor. "Lindos demais", destacou outro. "O homem está apaixonado", escreveu o terceiro.

Ainda nesta semana, Neymar surpreendeu a amada com uma surpresa especial em seu aniversário.

