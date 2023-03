Neymar mostra primeira foto em hospital depois de cirurgia no tornozelo

Jogador de futebol Neymar Jr precisou passar por cirurgia em seu tornozelo após entrada dura em jogo

Nesta sexta-feira, 10, o jogador de futebol Neymar Jr. (31) usou suas redes sociais para tranquilizar seus mais de milhões de fãs após a cirurgia que precisou passar. O camisa 10 da Seleção Brasileira publicou uma foto no hospital após precisar passar pelo procedimento médico.

Através do perfil oficial do site do jogador, a equipe de Neymar publicou uma foto do atleta ao lado dos médicos que cuidaram do procedimento. “Neymar pós-cirurgia com os doutores Rodrigo Lasmar, Pieter D’Hooghe e James Calder”, escreveram.

O clube em que Neymar joga, o Paris Saint-Germain, também emitiu uma nota oficial na manhã desta sexta-feira, 10, para falar sobre o estado de saúde do atleta brasileiro. “Neymar Jr foi operado no final da manhã desta sexta-feira(10), no Hospital ASPETAR, em Doha, pelos professores Peter D’hoodge, James Calder e Rodrigo Lasmar. A intervenção correu muito bem. O jogador agora seguirá um protocolo de descanso e cuidados”, informaram.