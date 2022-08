Neymar Jr se derrete com fotos do filho, Davi Lucca, no estádio do Santos

O jogador de futebol Neymar Jr compartilhou fotos do filho conhecendo o estádio do Santos e se derreteu com o momento

Nesta sexta-feira, 19, foi a vez de Davi Lucca (10) visitar o estádio do Santos! E claro que o papai coruja, Neymar Jr (30), se derreteu com as imagens que recebeu do herdeiro no seu tome do coração.

No perfil do Instagram, o jogador de futebol compartilhou as fotos do menino com a sua camiseta em frente ao gramado e também com alguns jogadores atuais da agremiação.

Babão, Neymar legendou a publicação com emojis de carinha com coração nos olhos e coração vermelho.

Os fãs da família se encantaram com os registros. "Não tem jeito, é sua casa", "Visita incrível", "Seu pai fez história aí viu…", disseram os internautas.

Na última quarta-feira, 16, Davi Lucca visitou o instituto do pai na Praia Grande, litoral de São Paulo, acompanhado pela mãe, Carol Dantas (27). O avô do menino, Neymar da Silva, compartilhou fotos do neto se divertindo com outras crianças e, claro, jogando futebol.

BRUNA BIANCACARDI ANUNCIA FIM DO NAMORO COM NEYMAR JR

Bruna Biancardi (27) resolveu acabar com os boatos e anunciar o fim do seu relacionamento com Neymar Jr (30). Pelos stories do Instagram, a influenciadora compartilhou um texto e revelou que nunca foi traída pelo jogador de futebol.

"Sempre fui muito na minha e vocês sabem disso, mas como toda hora estão me envolvendo em fofocas, prefiro deixar claro por aqui que eu não estou mais em um relacionamento - já faz algum tempo - e não, não houve traição", afirmou ela.

