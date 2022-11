Neymar Jr mostra como está assistindo ao jogo do Brasil longe do gramado

Em recuperação de uma lesão no tornozelo, Neymar Jr não vai ao estádio com o time e mostra como está assistindo ao jogo

O jogador de futebol Neymar Jr (30) ficou longe do estádio no segundo jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Nesta segunda-feira, 28, o atleta ficou no hotel da concentração do time para seguir com o seu tratamento para se recuperar o mais rápido possível de uma lesão no tornozelo – que aconteceu durante o primeiro jogo da seleção no Catar.

Assim, o atleta compartilhou com seus fãs como estava assistindo ao jogo. Ele apareceu deitado em uma cama e usando um tipo de bota no pé enquanto assistia ao jogopela televisão. “Boraaa”, disse ele na imagem.

Tarólogo faz previsão para Neymar Jr

Com Neymar Jr fora dos campos, o tarólogo Victor Valentim abriu as cartas para o atleta e fez uma previsão para ele.

“O Neymar teve a vitória que mereceu. O reconhecimento vindo perante a sua dedicação. Pelas cartas, ele será afastado novamente e permanecerá longe dos outros. O jogador se mostra sozinho e distante. A energia dele está desconectada com a dos demais.”, afirmou Victor Valentim.

Por fim, o tarólogo ainda deu uma dica sobre o futuro do atleta: "Um novo amor chega para ele".