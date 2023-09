Neymar Jr: imprensa internacional repercute flagra dele na balada

Conhecido mundialmente, Neymar Jr vira assunto na imprensa internacional por causa de vídeo na balada

O jogador de futebol Neymar Jr virou assunto na imprensa novamente por causa de sua vida pessoal. Nesta semana, ele foi flagrado em uma balada acompanhado de mulheres e o vídeo repercutiu na imprensa do Brasil e no exterior. Tanto que vários veículos internacionais comentaram sobre o flagra.

Por exemplo, o jornal espanhol Sport informou: “Neymar, flagrado com duas mulheres a um mês de ser pai”. O La Vanguardia escreveu: “O jogador está mais uma vez sob os holofotes por suposta nova infidelidade à esposa Bruna Biancardi. Isso acontece a um mês de se tornarem pais pela primeira vez”. E o site First Sports declarou: “Agora, com essas travessuras recentes, os fãs estão curiosos para ver o que acontece com o relacionamento do casal”.

Vale lembrar que o pai de Neymar Jr, o empresário Neymar,se pronunciou nesta segunda-feira, 18, após o ex-jogador ser flagrado em uma balada acompanhado de mulheres. O pai do jogador deu uma resposta inusitada ao comentar o status de relacionamento do filho. "Ele é solteiro. Ou não. Eles são namorados (Neymar e Bruna Biancardi)", declarou ele.

Depois, Neymar pai ainda disse que as pessoas não tem direito de dar opinião sobre o caso. "Eles tem um relacionamento e ninguém tem nada a ver com isso", disparou ele deixando um mistério no ar sobre a verdade na união entre os dois.

Bruna Biancardi se pronuncia após ter seu nome envolvido

A influenciadora digital Bruna Biancardiquebrou o silêncio nesta terça-feira, 19, e usou suas redes sociais para se pronunciar sobre uma nova suposta traição de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr, com quem espera de sua primeira filha. A modelo se diz decepcionada com a atitude do atleta.

“Boa tarde, estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada. Mas, na reta final da minha gestação, o meu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha. É somente nisso que vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho”, escreveu.