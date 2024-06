Neymar Jr fala sobre grave lesão e revela quando voltará aos campos

Longe dos campos, o jogador de futebol Neymar Jr comentou a respeito de sua recuperação e adiantou quando deve retornar ao gramado

Longe dos campos há algum tempo para tratar uma lesão no joelho, o jogador de futebol Neymar abriu o jogo e revelou quando deve retornar aos gramados. Na noite de segunda-feira, 3, em São Paulo, o atleta realizou a 4ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Neymar Jr no clube Monte Líbano.

Em entrevista ao portal LeoDias, o craque comentou sobre sua recuperação. "Tá bem, já são 7 meses. Foi e está sendo bem sofrido, muitas dores. Dói ainda, muito, mas vou passar por tudo isso", declarou o famoso. "[A volta vai ser] agosto ou setembro", adiantou.

Para quem não acompanhou, Neymar Jr sofreu uma grave lesão no joelho em outubro de 2023, durante o jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai nas Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026. Na época, a CBF informou que ele rompeu o ligamento cruzado anterior e do menisco.

A importância do Instituto Neymar Jr

Além de seu retorno aos campos, o jogador também falou sobre a importância do Instituto Neymar Jr. O evento recebeu diversos famosos e arrecadou cerca de R$ 21 milhões, o dobro da edição anterior.

"É uma felicidade poder receber tantos artistas e pessoas aqui. A gente espera poder fazer uma grande noite e ajudar tanta gente. Quando fiz o Cruzeiro [em alto mar], vi alguns que passaram pelo Instituto, agora já maiores de idade, em seu primeiro trabalho, podendo me abraçar e me agradecer por tudo que fiz por eles ao longo da vida, é satisfatório demais", declarou o camisa 10.

Grandes nomes como Tiago Leifert, Silvia Abravanel, João Guilherme Silva, Roberto Justus e a esposa, Ana Paula Siebert, Adriane Galisteu, Carlinhos Maia e o marido, Lucas Guimarães, o ex-jogador Denilson, Livia Andrade e outros.

Filha caçula do atleta, a pequena Mavie, de quase 8 meses, também marcou presença no leilão ao lado da mãe, Bruna Biancardi. Esbanjando fofura, ela roubou a cena ao sorrir para as câmeras.

Mavie surgiu usando um lindo vestido branco, uma tiara na cabeça e um sapatinho. Bruna também chamou a atenção com seu look deslumbrante. A influenciadora digital optou por um vestido vermelho, bem justo, para prestigiar o pai de sua filha.