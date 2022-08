Neymar impressiona ao chutar bola e acertar cesta de basquete: "Gênio"

Neymar postou o vídeo acertando a cesta de basquete com uma bola de futebol e ganhou elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 16h13

Neymar Jr.(30) mostrou que está com a pontaria em dia! Na tarde desta quinta-feira, 4, o jogador do Paris Saint-Germain impressionou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um vídeo acertando uma cesta de basquete.

Nas imagens, o craque brasileiro aparece distante da cesta e chuta uma bola de futebol que entra direto no aro. Após o feito, o atleta e as pessoas que presenciaram o momento vibraram com o acerto. "Ops", brincou ele ao dividir o vídeo com os fãs.

Os seguidores elogiaram a habilidade de Neymar nos comentários. "Receba", disse Alok. "Gênio, agora a copa do mundo vem", afirmou Tirullipa. "Que moleque folgado", brincou Gabriel Medina. "Esse ano é só chutar", afirmou o pai do jogador, relembrando uma frase do filho.

Recentemente, Neymar fez um live e enquanto reagia aos vídeos com lances de sua carreira, o jogador afirmou que está animado para a próxima temporada, principalmente para a Copa do Mundo, que acontecerá em novembro. "Essa temporada vai entrar tudo, é só chutar. Vai, vai. Estou sentindo. Sabe quando está com um feeling bom. Vai chutar na Copa, gol. Chuta de esquerda, gol. Cabeceia, gol. De cabeça eu estou bem. Treinei nas férias", disse ele.

Confira o vídeo de Neymar acertando a cesta de basquete:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!