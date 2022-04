Neymar encanta a web com clique ao lado de Davi Lucca e Valentin

O jogador compartilhou o clique do almoço em família com Davi Lucca e Valentin

CARAS Digital Publicado em 19/04/2022, às 09h37

Nesta terça-feira, 19, o jogador Neymar Jr. (30) encantou a web com um clique especial ao lado do filho Davi Lucca (10).

No clique, Neymar surgiu ao lado do filhote, Davi, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas e Valentin, segundo filho de Carol.

Na foto especial, Neymar aparece sorridente ao lado dos dois pequenos na hora do almoço e escreveu: "Macarrãozinho".

E claro, amigos do jogador não perderam a oportunidade de comentar o clique: "Um macarrãozinho com queijo rápido eu amasso", escreveu o streamer Casimiro. "Aí abusou", brincou Fernanda Gentili. "O maior", destacou Gil do Vigor.

Veja o clique em família de Neymar: