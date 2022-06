Neymar celebra vitória do Brasil e web reage: "O hexa vem"

Neymar usou as redes sociais para celebrar o fim da temporada e falou sobre o próximo objetivo do Brasil

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 13h28

A semana começou com vitória da seleção brasileira!

Nesta segunda-feira, 6, a seleção Brasileira enfrentou o Japão em um confronto amistoso, e venceu com um gol de Neymar (29).

Em seu perfil no Instagram, Neymar aproveitou para celebrar a vitória especial e falou sobre o próximo objetivo do Brasil, a Copa do Mundo no Qatar.

No post, Neymar compartilhou cliques ao lado dos companheiros de equipe e escreveu: "Fim de temporada! Muito bom terminar vencendo… Agora é descansar o corpo e principalmente a mente e voltar com tudo pro nosso maior objetivo", escreveu.

Nos comentários, amigos e pessoas próximas a Neymar escreveram: "Descanso merecido, lindooo! O hexa vem", comentou Bruna Biancardi (27), seguida por Gil do Vigor (30) que comentou "Melhor do mundo".

Veja o post de Neymar: