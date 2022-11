Neto de Ana Maria Braga aparece grandão em novo vídeo com a avó

Ana Maria Braga mostra sua torcida na Copa do Mundo do Catar ao lado do neto, Bento, e surpreende ao exibir o quanto o garoto já cresceu!

A apresentadora Ana Maria Braga (73) está animada para acompanhar o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar nesta quinta-feira, 24. Ela mostrou um vídeo ao lado do neto Bento para mostrar o seu look para acompanhar a partida desta tarde.

Os dois apareceram com roupas em tons de verde e amarelo em um novo vídeo. No entanto, o que roubou a cena foi o tamanho de Bento (10). O neto da apresentadora mostrou que já cresceu bastante e está chegando perto da altura da vovó coruja.

No vídeo, os dois conversaram sobre suas apostas para o resultado do jogo do Brasil contra a Sérvia. Assista:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16)

Ana Maria Braga revela que passou por cirurgia vascular

Há poucos dias, Ana Maria Braga contou que passou por uma cirurgia vascular para aproveitar o período em que vai ficar longe da TV durante a Copa do Mundo.

“Estou passando por aqui, aproveitando o feriado que está todo mundo em casa, já desejando Feliz Natal, porque já começamos a enfeitar a casa. Mas eu venho principalmente para agradecer o carinho de todo mundo, a preocupação dos amigos, dos nossos seguidores, seguimores como a gente fala aqui, muito obrigada! Eu já estava com esse problema há algum tempo, e eu fui num vascular e ele disse que eu precisaria de uns dois ou três dias para ficar bem", disse ela.

E completou: "Aproveitei que eu tenho dois meninos maravilhosos, Talitha e Fabricio, que podiam ficar no feriado e, como já não vai ter programa na semana que vem, eu falei: 'quem sabe já não dar uma descansada?'. E aí eu marquei para sexta-feira, mas estou em casa, estou numa boa. Já estou pensando em como vou ajeitar a decoração do Natal com a Copa do Mundo. Eu desejo a todos uma ótima semana e um lindo feriado e dizer que eu vou ficar morrendo de saudade, mas a gente vai se falando por aqui”.