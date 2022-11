Narrador da Globo se assusta com palavrão pesado de jogador durante jogo da Copa do Mundo

Narrador da Globo, Gustavo Villani, fica em choque depois de jogador soltar palavrão pesado no meio do jogo

Nesta terça-feira, 29, o narrador esportivo da Globo Gustavo Villani (41) tomou um susto durante a transmissão da partida entre Inglaterra e País de Gales, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo no Catar.

Enquanto narrava a partida, Gustavo ficou em choque quando Patrick Roberts (25), da Seleção Inglesa, soltou um palavrão pesadíssimo, que acabou sendo capturado pela transmissão oficial da Fifa, que passa as imagens dos jogos.

Durante um escanteio para os ingleses, que precisavam de apenas um empate para passar para as oitavas de final em primeiro do Grupo B, Villani percebeu o momento inusitado e ficou perplexo com a situação.

“A gente percebe nesse gol à direita a concentração de ingleses e, no outro, de torcedores galeses. Um jogo de vizinhos”, comentou, enquanto era cobrado o escanteio, sobre o fato dos países fazerem parte do Reino Unido. União que acabou criando um climão para o Príncipe William, que é Príncipe de Gales, mas torce para Inglaterra, país que nasceu.

Porém, de repente, Patrick Roberts soltou um “f*ck it out”, ou traduzido para o português “f*da-se isso”. Chocado, Gustavo Villani perguntou para os espectadores e para seus companheiros de transmissão: “Vocês ouviram aí esse palavrão?”, completamente surpreso.

Gustavo Villani transmitiu a partida entre País de Gales e Inglaterra pela Globo ao lado do ex-jogador Paulo Nunes (51), a jogadora Formiga (44) e o ex-árbitro de futebol Paulo Cesar de Oliveira (48).