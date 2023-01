Morre aos 25 anos de idade o ex-astro da NFL Jessie Lemonier

Causa da morte de ex-jogador de futebol americano Jessie Lemonier ainda não foi divulgada

Na manhã desta quinta-feira, 26, foi informado pelo time de futebol americano da liga profissional do esporte Detroit Lions que o ex-jogador da equipe Jessie Lemonier, morreu aos 25 anos de idade.

Segundo o site de notícias norte-americano TMZ, a causa da morte do ex-atleta ainda não foi divulgada. “Jessie era um um companheiro de equipe exemplar e um jovem maravilhoso que se foi muito cedo. Nossos pensamentos e orações estão com sua família e amigos durante este período difícil”, disse a equipe da NFL, em suas redes sociais.

Jesse Lemonier começou sua carreira profissional no futebol americano ao ser contratado pelo Los Angeles Chargers, no ano de 2020, mas acabou sendo dispensado em agosto do ano seguinte. Um mês depois, ele assinou com o Detroit Lions, participando de sete jogos com a equipe. Em dezembro ele foi contratado pelo Houston Gamblers, da United States Football League, ou USFL.