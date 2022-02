Marta completa 36 anos e ganha homenagens na web: "Rainha"

A camisa 10 da seleção brasileira, Marta, foi homenageada nas redes sociais

A eterna rainha do futebol, Marta, está completando 36 anos neste sábado, 19.

Dona de uma carreira impressionante, Marta já conquistou 6x o título de melhor jogadora do mundo, hoje, a alagoana é símbolo de força no futebol feminino.

E celebrando sua carreira e a chegada da nova idade, Marta recebeu diversas homenagens nas redes sociais.

No Instagram, a futebolista Giovana Queiroz (18), também da seleção brasileira, compartilhou uma série de momentos ao lado da rainha: "Aniversário da mamãe hoje", escreveu.

Além de Gio, outras colegas da seleção brasileira usaram o espaço para enaltecer Marta nas redes sociais, como foi o caso de Formiga (43) e Fabi Simões (32).

E o rei do futebol, Pelé (81), ganhador de 3 copas do mundo, também homenageou Marta nas redes sociais: "Feliz aniversário minha querida amiga", escreveu, seguido de uma foto da jogadora em campo.

E com as organizações não foi diferente, o perfil oficial da Seleção Brasileira de Futebol Feminino também homenageou a guerreira do Brasil: "Hoje é dia dela, a maior jogadora de futebol de todos os tempos. Parabéns e obrigada por tudo!", escreveram.

Marta completa 36 anos e ganha homenagens na web:

Formiga homenageia Marta - Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

Pelé homenageia Marta - Foto: Reprodução / Instagram