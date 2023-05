Marina Ruy Barbosa lamenta a morte do ex-sogro, Xandy Negrão: 'Viveu intensamente'

Marina Ruy Barbosa faz questão de deixar um recado carinhoso ao receber a notícia da morte do ex-sogro, o ex-piloto Xandy Negrão

A atriz Marina Ruy Barbosa lamentou a morte do ex-sogro, o ex-piloto de automobilismo Xandy Negrão. Ele faleceu na quarta-feira, 24, em decorrência de um câncer aos 70 anos e era o pai do seu ex-marido, o piloto e empresário Alexandre Negrão. Nas redes sociais, a artista relembrou uma foto junto com o ex-sogro e se despediu.

“Te amo para sempre. Obrigada por cada momento, cada abraço, ligação... Você viveu intensamente e marcou esse mundo. E eu te admiro e te respeito”, disse ela nos stories do Instagram.

Marina Ruy Barbosa foi casada com Alexandre Negrão por três anos e eles se separaram em 2021.

A morte de Xandy Negrão foi confirmada pela Stock Car, na qual ele foi vice-campeão quatro vezes. Ele se dedicou por 20 anos à categoria, entre 1983 a 2003, e também foi empresário e fazendeiro. O filho dele, Alexandre Negrão – ex-marido da atriz Marina Ruy Barbosa -, segue os passos do pai nas pistas. Ele corre no Endurance Brasil.

“O ano de 2023 está batendo pesado na gente. Mais um grande da nossa história se foi nesta quarta-feira: aos 70 anos de idade, Xandy Negrão faleceu após uma longa e dolorosa batalha contra um câncer. Na Stock Car, Xandy fez história com seu Ômega verde água: foi tetra vice (1995, 1996, 1997 e 1999), conquistando 21 vitórias, 23 poles e 59 pódios em 108 corridas disputadas (uma média espetacular).

Xandy é irmão de Guto Negrão, vice-campeão em 2003, pai de Xandinho Negrão, que compete atualmente no Endurance Brasil, e tio de André, que corre na Europa. Aos familiares e amigos, nossos mais profundos sentimentos. Um competidor duro, mas sem perder a alegria. Brincalhão, mas sempre profissional. Assim que ele será lembrado por nós”, disse a nota da Stock Car.