Maisa Silva leva o pai para assistir ao jogo do Corinthians na beira do gramado: ''Experiência surreal''

Maisa Silva levou seu pai, Celso, para assistir ao jogo do Corinthians contra o Flamengo pela Libertadores, diretamente da beira do campo

Na noite da última terça-feira, 2, Maisa Silva (20) levou seu pai, Celso e sua mãe, Gislaine para assistir ao jogo de Corinthians e Flamengo, pela Libertadores, diretamente da beira do gramado.

A atriz fez um vídeo reunindo cenas da noite especial em família, no qual ela exibe momentos do jogo e alguns depoimentos do pai, emocionado com a experiência: "E aí pai?", questionou a menina. "Nossa, muito daora, muito legal mesmo! Nunca imaginei que eu ia ficar tão próximo assim. Obrigado!".

Na legenda, ela falou com carinho desse momento especial: "Experiência surreal assistir o jogo desse ponto de vista, papai amou. A gente sofre mas não abandona nunca! vamo vamo meu timão!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que massa!", disse um. "Que amor você e seu pai!", escreveu outro. "Chique demais!", falou um terceiro.

Confira o vídeo que Maisa Silva fez exibindo a noite especial que teve com o pai ao assistir ao jogo do Corinthians na beira do gramado:

