Maisa e sua família marcam presença em jogo do Corinthians

A atriz Maisa Silva compareceu com sua família em jogo do time Corinthians, para qual torce, em São Paulo e comemorou vitória no jogo

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 09h47

Maisa comemorou a vitória do seu time - Reprodução: Instagram