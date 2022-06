Ludmilla e Brunna Gonçalves assistem à final da NBA em Boston

Ludmilla e Brunna Gonçalves assistem à final da NBA em local privilegiado em Boston, nos Estados Unidos

Redação Publicado em 09/06/2022, às 09h06

A cantora Ludmilla (27) e a esposa, a dançarina Brunna Gonçalves (30), acompanharam a partida final da NBA, a principal liga de basquete dos EUA, na noite da última quarta-feira, 08, em Boston.

As duas foram convidadas por uma marca local de bebidas alcoólicas e sentaram em um dos locais mais privilegiados da arena, pertinho da quadra onde os grandes astros do basquete jogaram.

Em seu Instagram Stories, a artista carioca compartilhou alguns momentos do jogo, que terminou com a vitória do Boston Celtics sobre o Golden State Warriors, abrindo 2 a 1 no placar da disputa.

Além disso, ela também compartilhou detalhes do look usado para acompanhar a final, que contou com uma peça personaliza com o seu nome estampado.

"Final da NBA. Quero guerra com ninguém!", disparou ela na legenda do registro.

Ludmilla e Brunna Gonçalves assistem à final da NBA em local privilegiado em Boston: