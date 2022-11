Ludmilla defende Neymar Jr. após jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Cantora Ludmilla diz ter sentido falta do jogador em campo, mas acabou sofrendo hate por sua posição

Nesta segunda-feira, 28, a Seleção Brasileira enfrentou a Suíça pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Sem Neymar Jr., que se lesionou no jogo de estreia, a equipe sofreu mas acabou ganhando de 1x0, com gol de Casemiro.

A cantora Ludmilla (27) decidiu comentar sobre a ausência do camisa 10 na partida, mas acabou não sendo bem recebida pelos internautas, que foram irônicos com o posicionamento da artista nas redes sociais. “O Neymar faz muita falta no jogo, gente, não adianta. Quando ele está, todo mundo no outro time fica em cima dele e o resto do time fica livre para jogar”, escreveu a famosa, em seu perfil oficial no Twitter.

O Neymar faz mta falta no jogo gente, não adianta. Quando ele tá, todo mundo do outro time fica em cima dele e o resto do time fica mais livre pra jogar — LUDMILLA (@Ludmilla) November 28, 2022

Porém, ela acabou tendo seu comentário interpretado de outras formas pelos usuários. “Então a grande ajuda do Neymar é ser isca?”, perguntou uma. "Sim, mas como a nossa Seleção é cheia de craque, quando ele não está, os outros jogadores viram alvo", disse outro. “Vocês colocam o poder de uma Seleção em cima de uma pessoa só”, criticou uma terceira.

Neymar Jr. se lesionou na última quarta-feira, 24, durante o jogo de estreia da Copa do Mundo entre Brasil e Sérvia. Ele está fora da fase de grupos do mundial após torcer o tornozelo, que acabou ficando muito inchado.

Indireta? Neymar Jr faz post enigmático

O jogador de futebol Neymar Jr (30) pegou os fãs de surpresa ao compartilhar uma mensagem com tom de indireta nas redes sociais. Ele não participou do jogo do Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo do Catar nesta segunda-feira, 28, por causa de uma lesão no tornozelo. Enquanto isso, ele postou uma mensagem contra os críticos nas redes sociais.

Neymar compartilhou um post do jogador de basquete LeBron James (37), na qual ele alfinetou os críticos esportivos. "Não é o crítico que conta; não é o homem que aponta como o homem forte tropeça, ou onde o realizador de ações poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está realmente na arena, cujo rosto está manchado pela poeira e suor e sangue; que se esforça bravamente; que erra, que fica aquém de novo e de novo, porque não há esforço sem erro e falha", escreveu LeBron James.