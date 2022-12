Lionel Messi dorme abraçado com a Taça da Copa do Mundo do Catar

Após a vitória da Argentina na Copa do Mundo do Catar, Lionel Messi diverte os fãs ao aparecer na cama com a taça do campeonato

O jogador de futebol Lionel Messi (35) está se divertindo com a taça da Copa do Mundo do Catar. Após a vitória da Argentina no mundial, ele já tirou várias fotos com o troféu e a mais recente delas é bem divertida. Dessa vez, o atleta apareceu dormindo abraçado com a taça!

Nas redes sociais, Messi mostrou fotos de quando levou a taça para a sua cama no hotel antes de sair para comemorar o título mundial com os argentinos nesta terça-feira, 20. A alegria de Messi com a conquista do seu time está estampada em seu rosto desde domingo.

O atleta já mostrou fotos da taça com a sua esposa, Antonela Roccuzzo (34), e seus três filhos. Além disso, ele posou com o item dentro do avião e, agora, surgiu dormindo com a taça. Esta foi a primeira Copa do Mundo que ele conquistou em sua carreira. O jogador já deu indícios de que não deverá voltar a disputar uma Copa no futuro.

Logo após a vitória da Argentina, Messi escreveu um recado nas redes sociais para comemorar a conquista. "Campeões do mundo! Sonhei tantas vezes, quis tanto que ainda não caí, não acredito... Muito obrigado à minha família, a todos os que me apoiam e também a todos os que acreditaram em nós. Demonstramos mais uma vez que os argentinos, quando lutamos juntos e unidos, somos capazes de alcançar o que nos propusemos. O mérito é desse grupo, que está acima das individualidades, é a força de todos lutando pelo mesmo sonho que era também o sonho de todos os argentinos... Conseguimos!!! Vai Argentina!", declarou.

Luciano Huck relembra foto de Messi com seus filhos

Após a vitória da Argentina na Copa do Mundo do Catar, o apresentador Luciano Huck (51) parabenizou o jogador Lionel Messi (35) e relembrou um clique do craque. Com a lembrança dos herdeiros, Joaquim (17) e Benício (15), mais jovens, ao lado do jogador, o esposo de Angélica aproveitou para escrever uma mensagem sobre o acontecimento envolvendo a estrela do futebol.

"Este “Meressi”. Feliz por ele, por sua família e pela Argentina. Um gigante dentro de campo e um boa gente fora dele. Que venha 2026. Estaremos lá e vamos trazer o nosso hexa", escreveu Luciano Huck na legenda.