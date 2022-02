Kyra Gracie fala sobre como o Jiu-Jitsu ajudou no comportamento da filha

Na web, Kyra Gracie reforçou que Jiu-Jitsu foi fundamental para a evolução da filha, Ayra

Publicado em 15/02/2022

Kyra Gracie (36) usou as redes sociais nesta terça-feira, 15, para dividir com os seguidores uma evolução da filha, Ayra (7).

A lutadora compartilhou algumas fotos da herdeira usando kimono e contou que percebeu uma grande melhora no comportamento da menina desde que ela começou a praticar Jiu-Jitsu.

"Ao longo dos anos que a Ayra começou a frequentar as aulas da @graciekore, eu percebi uma grande melhora em seu comportamento. Ela sempre teve uma personalidade tranquila, boazinha e às vezes tinha dificuldade de se posicionar em algumas situações de conflito com os amigos. O instinto de mãe faz com que a gente queira se meter para defender nossos filhos em todos os momentos, mas a verdade é que nem sempre estaremos por perto e é de extrema importância que eles aprendam a se defender sozinhos", revelou ela.

Em seguida, a esposa do ator Malvino Salvador (46) confessou que estava muito orgulhosa de ver a evolução da herdeira. "Ela começou com três anos, hoje está com sete e a evolução dela é super visível. Evolução que a fez conquistar muitas virtudes e uma nova graduação no Jiu-Jitsu. Mérito que ela sabe que é dela. Com isso foi florescendo uma autoconfiança enorme em todas as suas atitudes. Agora ela já está sabendo se posicionar com coragem para dizer o que pensa, para falar quando não gosta de algo e já sabe se defender de muitas situações físicas", acrescentou.

Kyra ressaltou que ficou muito feliz com a autoconfiança de Ayra. "Como mãe, isso me deixa muito feliz, pois o ensino da arte marcial ajudou a minha filha a ser mais autoconfiante e corajosa. Seguimos no caminho da faixa preta no tatame e na vida", finalizou.

