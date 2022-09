Klara Castanho marca presença no jogo do Corinthians ao lado de Maisa Silva

Atriz Klara Castanho assistiu uma partida do Corinthians ao lado das amigas e posou sorridente em fotos especiais

Redação Publicado em 06/09/2022, às 08h43

No último domingo, 4, o Corinthians enfrentou o Internacional pelo Campeonato Brasileiro na Neo Química Arena, em São Paulo. E Maisa(20), corinthiana roxa, marcou presença no jogo ao lado de Klara Castanho (21) e algumas amigas.

Através de suas redes sociais, Maisa Silva dividiu com seus seguidores como foi seu domingo. Ela publicou uma foto ao lado das amigas durante o jogo e aproveitou para mostrar um pouquinho do estádio e como foi sua alimentação do dia.

Na foto publicada por Maisa, as amigas surgiram sorridentes, esbanjando felicidade no estádio do Timão, que na ocasião, empatou com o Inter em casa.

Nos comentários, os seguidores de Maisa escreveram: "Prima, me leva pra ver nosso coringão também", disse uma. "Que lindas!", destacou outro. "Squad de milhões", escreveu a terceira.

Confira a foto de Maisa Silva com Klara Castanho:

Corintiana roxa, Maisa Silva celebra aniversário de 112 anos do clube

Na quinta-feira, 1, foi comemorado os 112 anos do Corinthians e com isso muitos torcedores do time paulista passaram a usar suas redes para parabenizar o clube. Entre eles está Maisa Silva, corintiana roxa desde criancinha, que usou suas redes sociais para lembrar com carinhos de momentos especiais que viveu ao lado do clube do coração.

A atriz publicou uma série de fotos, entre elas uma dela pequenininha, com a camiseta do time, ao lado de muitos produtos do Timão, registros ao lado de Ronaldo Fenômeno (45) e Tite (61), além de muitas cenas dela com a família e amigos em jogos.

