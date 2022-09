Kaká corre primeira maratona em Berlim e ganha homenagem da esposa: ''Muito orgulho!''

Ex-jogador de futebol Kaká se arrisca na maratona de Berlim e termina a prova em 3 horas e 38 minutos

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 10h56

No domingo, 25, o ex-jogador de futebol Kaká (40) arrasou ao participar da famosa maratona de Berlim e recebeu declaração da esposa, Carol Dias (27)!

O ex-craque, que foi eleito o melhor jogador do mundo em 2007, completou a prova de mais de 42 quilômetros no tempo de 3 horas e 38 minutos. Antes da disputa, ele havia contado ao ao jornal Marca que gostaria de terminar por volta das 3h40.

O queniano Eliud Kipchoge venceu a prova e voltou a bater seu recorde mundial, com 30 segundos a menos da marca que já lhe pertencia.

Em seu perfil no Instagram, Kaká compartilhou fotos da maratona e celebrou: "Maravilhoso, Berlim!!! Que grande atmosfera durante todos os 42 km. Muito orgulhoso de se tornar uma #BerlinLegend. Um grande obrigado a todos os corredores, fãs e meus parceiros."

Carol Dias se declarou ao amado, com quem tem uma filha, a pequena Esther, que completa dois anos em outubro. "Minha felicidade é ver você feliz e realizando sonhos! É exatamente isso que eu desejo, que você nunca pare de sonhar! Parabéns meu amor pela prova maravilhosa, só eu sei o quanto você se dedicou, perseverou e renunciou para conseguir dar o seu melhor nesse dia! Te amamos e temos muito orgulho de você! Estaremos sempre aqui te apoiando!", disse a loira.

