Jornalista é barrado na Copa do Mundo do Catar e revela o motivo

Jornalista norte-americano surpreende o motivo para ter sido barrado em um jogo na Copa do Mundo do Catar

O jornalista norte-americano Grant Wahl revelou que foi barrado ao tentar entrar em um estádio da Copa do Mundo do Catar. Ele revelou que foi barrado por causa da camiseta que estava usando.

O jornalista foi ao estádio com uma camiseta com a estampa de um arco-íris para apoiar a comunidade LGBTQIA+. Porém, o item foi proibido pelos seguranças do local. Ele tive que ficar barrado por quase 30 minutos e foi informado de que ele precisaria trocar de roupa.

“A segurança da Copa do Mundo do Catar me deteve por 25 minutos por usar uma camiseta de apoio aos direitos LGBTQIA+, pegou meu telefone à força e exigiu com raiva que eu tirasse minha camiseta para entrar no estádio. Recusei”, disse ele nas redes sociais.

O jornalista só foi liberado quando um oficial superior apareceu e liberou a entrada dele após pedir desculpas. Ele ainda contou que os seguranças falaram que o barraram para protegê-lo, já que torcedores poderiam agredi-lo dentro do estádio por causa da camiseta.