Jogadoras de vôlei do Brasil são apontadas como casal mesmo com outros affairs

Atletas do vôlei brasileiro aproveitam viagem juntas e são apontadas como casal pelos internautas; entenda a relação das jogadoras

Alguns internautas começaram a ficar esperançosos para ver um novo romance aflorando na Seleção Brasileira de vôlei. Torcedores começaram a apontar que duas atletas da amarelinha, Rosamaria e Roberta Ratzke, estariam vivendo um affair por estarem curtindo uma viagem juntas depois da Liga das Nações.

Dispensando o descanso após o fim da temporada para embarcar em uma aventura juntas pelos Estados Unidos, para aproveitar o verão norte-americano. Através das redes sociais, a dupla compartilhou alguns registros curtindo o sol, mostrando as paisagens e a vida luxuosa que estão fazendo pelo hemisfério Norte.

Por conta das aparições recorrentes, alguns internautas começaram a acreditar que as duas estariam vivendo um romance, ou, pelo menos estão torcendo para que isso seja verdade. “É errado shippar?”, perguntou um usuário. “Casalzão”, disparou um outro fã. “Rosaberta será real? Tava pensando nisso outro dia”, falou uma terceira pessoa.

Entretanto, o affair pode ser só algo fruto da imaginação das pessoas. Rosamaria é constantemente apontada como uma possível namorada do jogador de vôlei da Seleção Brasileira e filho de Bernardinho, Bruninho. Será que o romance é real?

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosamaria Montibeller (@rosamariaoficial)

Casal de jogadoras quase divide campo durante Copa, mas apenas uma é convocada

Já no futebol, o amor também dá as caras de vez em quando. E quase que entrou em campo pela Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo de 2023! Por muito pouco, um casal de jogadoras quase realizou o sonho de jogar lado a lado durante a competição. A zagueira Kathellen Sousa, do Real Madrid, foi convocada pela técnica Pia Sundhage, mas sua namorada, a lateral do São Paulo, Fernanda Palermo, não. A falta da convocação da lateral chegou a ser motivo de revolta de alguns torcedores através das redes sociais. A atleta do clube paulista já atuou pela seleção e chegou a jogar ao lado da namorada durante a Copa América de 2022.

Nas redes sociais, as jogadoras lutam contra o preconceito dentro e fora de campo. Em 2023, as duas fizeram uma linda declaração de amor para simbolizar o Dia Mundial do Orgulho Gay. “Hoje eu amo quem eu sou e sou grata por encontrar alguém que faz eu me sentir livre e sem medo de ser eu mesma diante de todas as minhas imperfeições e que sempre tira o melhor de mim, sou grata à minha coragem de viver o que me faz sentir viva e feliz, e sou grata às pessoas mais importantes para mim que tentam entender e me respeitar. Será sempre sobre o amor”, escreveu Fernanda.