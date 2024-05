Jogador do Grêmio relata como foi resgatado após ficar ilhado no RS

Felipe Carballo, jogador do Grêmio, deu detalhes de como foi resgatado após ficar ilhado em devido às enchentes do Rio Grande do Sul

Felipe Carballo foi um dos jogadores do Grêmio atingido pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O volante uruguaio relatou que ficou ilhado na casa do atacante Cristian Pavón e eles foram resgatados de barco.

Os dois atletas moram na cidade de Eldorado do Sul, uma das mais atingidas pela cheia do Guaíba ocasionada pelas chuvas que atingiu o estado. Em entrevista a Radio Sport 890, o volante contou detalhes sobre a tragédia e como conseguiu viajar para o Uruguai após o resgate.

"O que está acontecendo é catastrófico. Felizmente consegui vir para o Uruguai. A água mal entrou na minha casa, mas o bairro está todo alagado, ficamos sem luz, incomunicáveis", contou ele. "Consegui caminhar até a casa do Pavón, ficamos lá com o que tínhamos de comida."

Depois, Carballo falou sobre o resgate. "Foram duas noites até que um barco nos pegou. Fomos, com outros colegas e as famílias, para Porto Alegre, onde outro colega nos recebeu", acrescentou o atleta, explicando que decidiu voltar Montevidéu.

"Tive bastante medo, tomei a decisão junto com outros companheiros de viajar. Viajamos por cerca de sete horas de carro até Florianópolis, de lá fui para Córdoba, na Argentina, depois Buenos Aires e então Montevidéu", relatou.

O jogador permanecerá no Uruguai até ser chamado para retomada de atividades do Tricolor. Não há data prevista para isso. Os jogos dos times gaúchos foram suspensos té o dia 27 de maio pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A Conmebol marcou para o início de junho a retomada dos compromissos pelas competições continentais.

Lucas Chumbo atualiza situação dos resgates feitos por surfistas no RS

No Mais Você desta segunda-feira, 13, Lucas Chumbo, um dos surfistas que se mobilizou como voluntário no Rio Grande do Sul, enviou um vídeo para Ana Maria Braga para atualizar a situação dos resgates das vítimas das enchentes no sul do país.

Chumbo falou sobre a iniciativa dele e de um grupo de atletas do surfe para ajudar os moradores e pediu ainda que a população foque agora em enviar doações para a região. "Agora a situação deu uma controlada, os resgates diminuíram. Agora o foco total é nas doações, tudo o que eles precisam, mantimentos, colchão, cobertor, roupas, casacos...", pediu o atleta no vídeo que fez para o programa. Saiba mais!