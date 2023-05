Irmão de Vini Jr. fala sobre ataques racistas: "Não estamos bem"

Também jogador de futebol, Netinho falou sobre episódios racistas envolvendo Vini Jr. na Espanha

O irmão de Vini Jr., Netinho, falou sobre os contínuos ataques racistas que ele vem sofrendo por parte da torcida que assiste aos jogos da 'La Liga'.

Na manhã desta terça-feira, 23, sete pessoas foram presas, sendo parte do grupo acusada de proferir ofensas racistas durante partida e outra de amarrar um boneco de Vini Jr. em uma ponte de Madrid.

No Instagram, o também jogador de futebol profissional escreveu: "Obrigado a todos pelas mensagens de carinho. Eu e minha família no momento não estamos bem, mas irei respondendo cada um de vocês", escreveu ele.

Ele também publicou uma foto do irmão e lamentou a situação: "Não tem palavras para descrever o que você vêm sofrendo nessa liga, mas estamos juntos até o final".

O jogador vem recebendo diversas mensagens positivas de famosos e anônimos. O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, chegou a ter as luzes desligadas por uma hora na noite da última segunda-feira, 22, em homenagem ao atleta, que agradeceu o ato.

“Preto e imponente. O Cristo Redentor ficou assim há pouco. Uma ação de solidariedade que me emociona. Mas quero, sobretudo, inspirar e trazer mais luz à nossa luta”, disse o jogador do Real Madrid no Twitter.

“Agradeço demais toda a corrente de carinho e apoio que recebi nos últimos meses. Tanto no Brasil quanto mundo afora. Sei exatamente quem é quem. Contem comigo porque os bons são maioria e não vou desistir. Tenho um propósito na vida e, se eu tiver que sofrer mais e mais para que futuras gerações não passem por situações parecidas, estou pronto e preparado”, completou.

Veja foto: