Goleiro da Alemanha, Kevin Trapp é noivo de supermodelo brasileira

Você sabia? Kevin Trapp, goleiro da seleção da Alemanha, é noivo da modelo Izabel Goulart, que demonstrou sua torcida pelo amado na Copa do Mundo do Catar

Uma curiosidade sobre o goleiro Kevin Trapp (32) chamou a atenção no dia da estreia da seleção de futebol masculino da Alemanha na Copa do Mundo do Catar nesta quarta-feira, 23. Isso porque o atleta tem um vínculo com o Brasil! Ele é noivo da supermodelo brasileira Izabel Goulart (38).

Os dois namoram desde 2015 e ficaram noivos em julho de 2018. Nas redes sociais, eles sempre trocam recados carinhosos e, inclusive, ele escreve em português no feed da amada! Ela mora em Paris, na França, e ele vive na Alemanha. Os dois vivem na ponte-aérea para ficarem juntinhos.

Nesta quarta-feira, 23, Izabel mostrou que está no Catar para acompanhar o noivo e está com a sua torcida dividida. Na hora de pintar as unhas no clima da Copa do Mundo, ela fez homenagens para a seleção do Brasil e da Alemanha. “O futebol une o mundo! Torcendo pelo Brasil, vem hexa! E mostrando amor e suporte ao meu noivo e seu país, que sempre me acompanharam todos esses anos com muito carinho”, disse ela, que também exibiu o seu look com a camisa com o nome do noivo para curtir a estreia da Alemanha no mundial.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabel Goulart (@izabelgoulart)

Veja as fotos de Kevin Trapp e Izabel Goulart:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabel Goulart (@izabelgoulart)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabel Goulart (@izabelgoulart)