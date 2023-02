Giovanna Figueiredo, de Mar do Sertão, pratica Lira Circense; conheça modalidade clássica

Atriz de Mar do Sertão, Giovanna Figueiredo pratica Lira Circense desde pequena

A atriz Giovanna Figueiredo (24) ganhou os holofotes em 2023 ao interpretar a prefeita Jessilaine em Mar do Sertão. A atriz, que está no meio artístico há dez anos, estreou carreira nas produções cinematográficas com a série Desalma, do Globoplay, em 2022. Incentivada pela mãe, que enxergou o dom na filha desde pequena, a garota ingressou no teatro aos 14 anos, além de fazer aulas de pintura, desenho e uma modalidade clássica não tão conhecida: Lira Circense.

A lira, também chamada de "Aerial Hoop" fora do Brasil, é um aparelho circense, ou seja, relacionado ao circo. A arte esportiva consiste em subir e realizar performances em cima de uma espécie de bambolê pendurado. Assim como o tecido acrobático e o trapézio, a modalidade aérea é muito utilizada em escolas de circo e em estúdios de pilates.

Giovanna é treinada na arte circense e realizou, até mesmo, um ensaio fotográfico na lira misturando circo com moda. Ela ficou um tempo sem praticar o esporte por conta da pandemia , mas voltou para a modalidade quando foi fotografada.

"Foi muito divertido, com toda essa coisa de quarentena fazia algum tempo que eu não subia em uma lira e voltar desta forma foi muito gostoso. Me senti muito poderosa lá em cima, a lira é um aparelho muito gracioso, sempre me senti uma bailarina no céu, desta vez não foi diferente e ainda pude matar a saudade", contou a atriz em entrevista ao portal RG.

A atriz também comentou sobre a versatilidade do aparelho, que, para ela, proporciona a sensação de poder, elegância e sensualidade. "[A transparência] potencializou muito a sensação de poder que a lira dá. É um aparelho que ao mesmo tempo é muito elegante, mas também pode ser sensual e eu acredito que a transparência também depende sempre do jeito que você usar. Então acho que elas formam uma boa combinação", explicou ela, que fez o ensaio fotográfico vestida em tecidos transparentes.