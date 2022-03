Ginasta Arthur Zanetti comenta retirada da obra em sua homenagem em São Caetano do Sul, na região da grande São Paulo

O Ginasta Arthur Zanetti (31) se manifestou na última quinta-feira, 10, sobre o caso da retirada de uma obra em sua homenagem, em São Caetano do Sul, região do ABC na grande São Paulo.

Por meio da assessoria, em nota, o atleta afirmou que, apesar da retirada, é "eternamente grato à homenagem” e que “conforme informado pelo próprio autor da obra, a intervenção artística era uma contribuição temporária”, sendo que ”por conta da exposição ao clima e ao tempo e deterioração natural, a restauração seria inviável”.

A arte, em homenagem ao ginasta, foi confeccionada em 2016 e ficava na cidade natal do campeão olímpico. A imagem trazia o atleta com os braços erguidos e a bandeira do Brasil em referência à conquista da medalha de ouro nas argolas nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Com cerca de 12 metros de altura, a obra ficava na parede lateral da Secretária de Educação de São Caetano, próximo a Avenida Goiás, principal via da cidade. Idealizada pelo artista plástico Aleksandro Reis, a arte foi apagada e não é mais possível ver o desenho que eternizava o ginasta, apenas uma placa com uma descrição do que não está mais no local.

De acordo com a Subsecretaria Municipal de Comunicação de São Caetano, a arte era uma obra pontual e parte da comemoração pela passagem da Tocha Olímpica, em julho de 2016, antes da Olimpíada do Rio. Além disso, o próprio autor afirmou não ser possível restaurá-la, uma vez que a imagem já estava deteriorada pelo clima e o tempo.

No comunicado, Arthur reforçou mais uma vez o “agradecimento pela homenagem e pelo carinho do povo de São Caetano do Sul”, e finalizou afirmando que levará a homenagem consigo.

Veja a nota completa do ginasta Arthur Zanetti:

“Antes de tudo, serei eternamente grato à homenagem que foi concebida para mim na minha cidade natal. Ter tido um painel de cerca de 12 metros me representando, na parede lateral da Secretária de Educação de São Caetano, no cruzamento da Avenida Goiás, principal via da cidade, com a Rua Osvaldo Cruz, é mais uma das honras que levarei comigo. Conforme informado pelo próprio autor da obra, Aleksandro Reis, ao qual também sou grato pela homenagem, a intervenção artística foi uma contribuição temporária visando a passagem da Tocha Olímpica pela cidade, que ocorreu no dia 23 de julho de 2016. Além disso, por conta da exposição ao clima e ao tempo e a deterioração natural, a restauração seria inviável. De qualquer forma, fica aqui o meu agradecimento pela homenagem e pelo carinho que o povo de São Caetano do Sul sempre teve por mim. Todas as minhas conquistas nasceram aqui. E essa homenagem é mais uma que levarei comigo”