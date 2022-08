Georgina Rodríguez se declara para Cristiano Ronaldo de forma inusitada

Georgina Rodríguez, companheira do jogador Cristiano Ronaldo, revelou uma homenagem que fez para o amado

A modelo e influenciadora Georgina Rodríguez (28) publicou em suas redes sociais uma foto de sua filha mais nova, fruto do relacionamento com o jogador de futebol português, Cristiano Ronaldo (37). Na imagem, ela acabou revelando que fez uma tatuagem para o amado.

Além de encantar seus seguidores com a foto fofa da criança, a modelo revelou em seu braço uma nova tatuagem. Perto do pulso, a companheira do capitão da seleção portuguesa tatuou um “C” de Cristiano, um coração e um “G” de Georgina.

Na legenda do post do Instagram, ela diz: “Na pele, alma e coração”.

Na última semana, a modelo também havia publicado uma foto em suas redes sociais enquanto fazia outra tatuagem, um anjo segurando uma lua nas mãos, o que pode ser uma homenagem ao filho que morreu durante o parto, irmão gêmeo de Bella Esmeralda.

Georgina Rodríguez e Cristiano Ronal reúnem os cinco filhos em foto

Aproveitando as férias em um lugar paradisíaco, Georgina e Cristiano aproveitaram as redes sociais para compartilhar os primeiros registros da família inteira com a recém-nascida, Bella Esmeralda, bebê que nasceu em abril desse ano.

“Minha vida”, colocou a modelo na legenda da foto no Instagram onde posaram no avião particular do jogador de futebol capitão da seleção portuguesa e atacante do Manchester United.

Em uma das fotos publicadas, Cristiano Ronaldo aparece presente com os outros quatro filhos, Alana Martina, de quatro anos, fruto do casamento com a empresária, os gêmeos Mateo Ronaldo e Eva Maria, também de quatro anos, frutos de uma barriga de aluguel e Cristiano Ronaldo Júnior, filho mais velho do jogador.

