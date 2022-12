Georgina Rodríguez assiste jogo de Cristiano Ronaldo no Catar ao lado dos filhos

Influenciadora Georgina Rodríguez esteve no estádio com quatro filhos do jogador, que pode estar fazendo sua última Copa

A influenciadora Georgina Rodríguez (28) compareceu ao último jogo da fase de grupos de Cristiano Ronaldo (37) com a Seleção Portuguesa. Nesta sexta-feira, 2, a modelo esteve no estádio com os filhos para ver Portugal e Coréia do Sul.

Georgina levou quatro filhos do Robozão: Cristiano Ronaldo Jr., de 12 anos; Matteo e Eva, gêmeos de cinco anos; e Alana Martina, de 2 anos e 11 meses. Além deles, o casal também tem a bebê Bella Esmeralda, que tem apenas sete meses, e não compareceu ao jogo do papai. Nas fotos publicadas no Instagram da modelo, eles aparecem ao lado do rapper Tyga (33). “Mundial de Qatar”, escreveu ela na legenda.

Mesmo com quase a família toda olhando, CR7 não fez uma boa partida, e Portugal acabou perdendo de virada para a Coréia do Sul, por 2 a 1. Porém, ainda sim, os portugueses acabaram se classificando em primeiro do Grupo H, e irão enfrentar a Suíça, enquanto a Coréia, que acabou em segunda, enfrenta o Brasil pelas oitavas de final do Mundial.

Algumas pessoas apontam essa Copa do Mundo como sendo a última que Cristiano Ronaldo irá disputar. Com 37 anos, o jogador vivia momentos de tensão com seu ex-time, o Manchester United, que acabou rescindindo o contrato do craque antes do início do Mundial. Cristiano ainda garantiu que se Portugal ganhasse essa Copa, ele se aposentaria.

Veja a publicação de Georgina Rodríguez mostrando ela e a família vendo o jogo de Cristiano Ronaldo pela Copa do Mundo no Catar:

