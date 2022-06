Gabriel Medina se pronuncia após eliminação em Saquarema: "Voltarei mais forte"

O surfista Gabriel Medina sofreu uma lesão no joelho e foi eliminado da etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Surfe

Gabriel Medina (28) usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 24, para falar sobre sua eliminação da etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Surfe.

O surfista precisava de um verdadeiro milagre para seguir com chances de disputar o WSL Finals, em setembro, e durante a repescagem perdeu para o australiano Callum Robson. Com a derrota, ele se despediu do 'Rio Pro' na 17ª colocação.

Como precisava alcançar notas altas, Medina tentou um aéreo de backside e acabou sofrendo uma lesão no joelho. Nas redes sociais, o tricampeão do mundo falou sobre a eliminação na competição e explicou que passará por uma ressonância para ter mais detalhes sobre a lesão.

"Infelizmente não foi o resultado que eu queria, mas é isso, seguimos! No meu segundo aéreo bati com o joelho na prancha, e fiquei surfando com dor. Enfim, depois de testes aparenta estar tudo bem, amanha devo fazer ressonância, mas estou bem galera!", afirmou ele no começo da legenda.

Medina também agradeceu o apoio que recebeu da torcida. "Quero agradecer a torcida, vocês foram incríveis, muito bom me sentir amado e o carinho de todos. Obrigado mesmo, voltarei mais forte! Amo vocês. O Brasil é foda. Tenho muito orgulho de representar essa bandeira", finalizou.

Vale dizer que o surfista ainda tem duas etapas para cumprir antes do fim da temporada. A próxima acontece no dia 12 de julho, em Jeffreys Bay, na África do Sul.

