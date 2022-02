Gabriel Medina curte ondas de Maresias na companhia de amigos: ''No paraíso!''

Gabriel Medina aproveitou o bom tempo em Maresias para pegar umas ondas na companhia de alguns amigos

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 15h50

Nesta sexta-feira, 25, Gabriel Medina (28) decidiu aproveitar sua estadia em sua cidade natal, Maresias e o bom tempo que estava fazendo por lá para curtir as ondas na companhia de alguns amigos.

O ator fez um registro do momento em que eles caminhavam para o mar, mostrando toda a beleza da natureza local, com areia branquinha um mar com águas cristalinas.

Na legenda, ele apenas escreveu: "In paradise", que em português significa: "No paraíso".

Rapidamente, os seguidores do artista passaram a comentar no post: "Que paisagem é essa!", escreveu um. "O gigante está de volta!", falou outro. "Tudo lindo!", disse um terceiro.

Reencontro com a irmã!

Recentemente, Medina usou suas redes sociais para mostrar um reencontro especial que teve com a irmã, Sophia Medina (16), após ele se afastar de sua família por conta de discussões.

Os irmãos não haviam se visto pessoalmente desde o rompimento do surfista com a mãe, Simone e com o padrasto, Charles.

Confira o clique de Gabriel Medina curtindo as ondas de Maresias na companhia dos amigos: