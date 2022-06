Gabi Brandt assiste 2º jogo das finais da NBA na Califórnia

Influenciadora Gabi Brandt marcou presença no Chase Center e deixou sua torcida para o Golden State Warriors

CARAS Digital Publicado em 06/06/2022, às 09h30

No último domingo, 5, Gabi Brandt (26) marcou presença em um jogo das finais da NBA, nos Estados Unidos.

A influenciadora esteve presente no jogo do Golden State Warriors contra o Celtics pelas finais da NBA No Chase Center, em São Francisco na Califórnia.

Em seu perfil no Instagram, Gabi Brandt aproveitou para deixar sua torcida para os Warriors que ganharam este segundo jogo.

Na postagem, a influenciadora surgiu em cliques belíssimos na arena, e claro, encantou os seguidores na web.

