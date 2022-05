Fred não segura a emoção ao ver seu rosto estampado em estações de metrô

Divulgando seu novo podcast, Fred tem seu rosto estampado em estações de metrô de SP

Há pouco tempo, Fred (33) deu início ao seu mais novo projeto: o podcast Fala, Brasólho!

E, em uma ação para divulgar o show, o youtuber teve seu rosto estampado nas estações de metrô de São Paulo.

Nesta terça-feira, 24, ele usou seu Instagram para mostrar que foi uma voltinha no transporte público para ver o banner ao vivo.

O atleta publicou um vídeo que começa dentro de um vagão da linha amarela, em seguida, ele se levanta e desembarca bem na frente de sua própria cara. Ao final do registro, Fred faz uma dancinha de comemoração.

“Ó onde nós estamos, no Metrô, papai! Comecei vestido de CR7 e agora minha cara tá estampando as estações de SP! Ê mundão que capota, viu!”, disse o pai de Cris (10 meses) na legenda.

Para concluir, ele deu mais informações sobre o podcast: “E hoje tem Fala, Brasólho às 19h30 ao vivo no Desimpedidos. Cola com a gente e manda esse vídeo pra quem vai assistir junto com você! Vamos!”.

