Filhos de Sandra Regina, renegada por Pelé, perdoam avô no leito de morte

Gabriel e Otávio voaram dos EUA para encontrar o craque Pelé e o perdoaram por relação com a mãe

Os filhos de Sandra Regina, reconhecida judicialmente como filha do craque Pelé, mas renegada por ele, afirmaram que perdoaram o avô no leito de morte. Os dois compareceram ao velório do rei do futebol e deram entrevista.

Gabriel, cuja mãe morreu em 2006, contou como foi o encontro com o craque. "Estávamos nos EUA, minha tia me ligou, a pedido do meu avô. Voltamos de prontidão e conversamos, falei tudo para ele do quanto o admirava como jogador, como pessoa, fiquei com a mão entrelaçada com ele orando, conversando. Foi um momento muito triste, mas muito importante para mim e para o meu irmão", contou.



Otávio, também filho de Regina, completou a mensagem do irmão. "Foi um momento difícil no hospital. Acredito que a gente conseguiu finalizar perdoando mesmo, esse é o legado que tem que ser deixado. O perdão e o amor vencem todas as coisas", comentou ao jornalista da Veja, Luiz Felipe Castro.

Confira falas dos netos de Pelé: