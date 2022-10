Filho de Tom Brady segue os passos do pai no futebol americano

Marido de Gisele Bündchen, Tom Brady celebra ao ver o talento do filho mais velho, Jack, para o futebol americano

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 12h56

O jogador de futebol americano Tom Brady (45) está feliz da vida ao ver que o seu filho mais velho, Jack (15), fruto do antigo relacionamento com Bridget Moynahan, está seguindo os seus passos no esporte. Ele contou que o herdeiro faz parte de um time na escola e tem habilidades para o futebol.

No podcast SiriusXM, ele disse: “Acho que um dos grandes destaques da minha vida é vê-lo jogar, crescer e se desenvolver, e meus filhos em geral”. Inclusive, o atleta admitiu que nunca imaginou que seu filho iria se interessar pelo esporte. “Vê-lo jogar tem sido muito divertido para mim. Eu adoro vê-lo se divertir com seus amigos. Lembro de estar no ensino médio e adorava estar lá com meus companheiros de time, tomando café da manhã com panquecas aos sábados. Então realmente é um prazer, como todos os pais sabem, ver seus filhos brincarem”, declarou.

Então, o papai coruja ainda elogiou o filho. “Ele é muito mais inteligente do que eu. Ele tem uma ótima ética de trabalho. Ele é um ótimo garoto. Eu, definitivamente, posso ajudá-lo a ser um quarterback”, contou ele, e completou: “Ele tem ótima coordenação. Ele se move melhor do que eu na idade dele”.

Vale lembrar que Tom Brady estaria vivendo uma fase complicada na vida pessoal. Os rumores dizem que ele e a modelo brasileira Gisele Bündchen estariam vivendo uma crise no casamento. Tanto que ela ainda não foi vista em nenhum jogo dele na temporada. Porém, eles ainda não se pronunciaram sobre os rumores envolvendo a vida pessoal.

Tom e Gisele são pais de Benjamin (12) e Vivian Lake (9).