Filho de Pelé, Edinho mostra foto com o caixão do pai

Filho de Pelé, Edinho emociona ao mostrar foto com a mão no caixão do pai antes do velório na Vila Belmiro

Filho do ex-jogador de futebol Pelé (1940-2022), Edinho acompanhou o cortejo que levou o caixão do seu pai da cidade de São Paulo até o estádio Vila Belmiro em Santos, no litoral de São Paulo, durante a madrugada desta segunda-feira, 2. Ele mostrou o trajeto em seus storiesdo Instagram e também registrou uma foto com a mão no caixão do pai antes de ser colocado no centro do gramado.

“Chegamos em casa”, disse ele, ao exibir um detalhe do caixão do ídolo do futebol, que foi feito na cor preta e com detalhes em prateado.

O velório de Pelé começou às 10h desta segunda-feira, 2, e durará 24 horas. Os fãs podem visitar o local para o último adeus para o ex-jogador de futebol. Após o velório, o caixão será levado em cortejo pelas ruas de Santos até o cemitério vertical, onde será sepultado.

Pelé faleceu no dia 29 de dezembro, às 15h27, durante o período internado em um hospital de São Paulo. O atestado de óbito de Pelé informou que ele faleceu em decorrência de insuficiência renal, insuficiência cardíaca, broncopneumonia e adenocarcinoma de cólon. O corpo dele ficou no hospital até a madrugada desta segunda-feira, quando foi levado para Santos para o início do velório.

