Esporte / Família

Filho de Neymar Jr surge grandão em nova foto com a avó no deserto

De férias no Catar, filho de Neymar Jr aproveita passeio no deserto com a vó paterna e mostra o quanto já cresceu

CARAS Digital Publicado em 08/12/2022, às 16h04

Nadine Gonçalves e Davi Lucca - Foto: Reprodução / Instagram