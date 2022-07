Ferrari invicta guiada por Michael Schumacher vai a leilão na Califórnia

O carro de Fórmula 1 do grande campeão, Michael Schumacher (53), da Escuderia Ferrari está indo a leilão com a RM Sotheby's na Califórnia, Estados Unidos.

Para o fã do piloto Schumacher que quiser adquirir o carro em que Michael ganhou 4 corridas no ano de 1998 terá que desembolsar cerca de 43 milhões de reais.

No ano de 1998, o título da Fórmula 1, ficou para Mika Hakkinen, da McLaren, e Michael Schumacher ocupou o 2° lugar na competição.

A Ferrari é equipada com o motor V-10 de 3,0 litros e chassis 187. Em 1998, foi pilotada 4 vezes por Michael Schumacher, que venceu as quatro corridas com o carro, o Grande Prêmio do Canadá, Grande Prêmio da França, Grande Prêmio da Grã-Bretanha e o Grande Prêmio da Itália.

Os lances para adquirir a Ferrari de 1998 podem varir de 6 milhões de dólares a 8 milhões, na cotação atual, 43 milhões de reais.

If you have $6-8m laying around, I would thoroughly recommend bidding on this '98 Ferrari F300 driven by Schumacher.



Chassis 187, which won 4 races in the '98 season is going up for auction at Monterey Car Week on August 20th.



Plenty of time to win the Lottery. pic.twitter.com/7nJvY28DM0