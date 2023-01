Fernanda Gentil e mais famosos vão ao velório de Roberto Dinamite

Famosos e familiares dão o último adeus para o ex-jogador de futebol Roberto Dinamite, que faleceu no domingo, 8

O velório do corpo do ex-jogador de futebol Roberto Dinamite aconteceu nesta segunda-feira, 9, em São Januário, no Rio de Janeiro, com a presença de amigos, familiares e famosos. Fernanda Gentil, Edmundo e Casimiro Miguel foram fotografados no local enquanto davam o último adeus ao ídolo do futebol brasileiro.

Roberto Dinamite faleceu aos 68 anos de idade no último domingo, 8. Ele foi internado no sábado, 7, no Rio de Janeiro após uma piora em seu quadro de saúde. O ex-atleta lutava contra o câncer no intestino desde o fim de 2021, mas não resistiu às complicações da doença.

Roberto Dinamite foi um dos grandes ídolos do time Vasco da Gama. Ele foi o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro com 190 gols. E ele foi homenageado pelo Vasco com uma estátua em São Januário.

Fotos: Victor Chapetta - Agnews

Bruno Mazzeo chora a morte de Roberto Dinamite

Após a notícia da morte de Roberto Dinamite se tornar pública, o humorista Bruno Mazzeo apareceu chorando nas redes sociais. Em vídeo nos stories do Instagram, ele chorou ao se despedir do ídolo.

“Sempre que me perguntam: 'você é Vasco por causa do seu pai?'. Eu sempre responde que não, que eu sou Vasco por causa do Roberto Dinamite. Obrigado, meu ídolo, meu amigo, por tanto que fez pela gente. Viva, Roberto Dinamite! O maior de todos”, disse ele com lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Mazzeo é filho do humorista Chico Anysio.

Em post em seu feed no Instagram, Bruno Mazzeo relembrou uma foto ao lado do ídolo no futebol. "Sempre que me perguntam se sou Vasco por causa do meu pai, respondo: “Não. Sou Vasco por causa de Roberto Dinamite”. Não consigo escrever mais nada agora, as lágrimas não param de escorrer, minhas mãos de tremer. Estou inconsolável. Obrigado, Bob, meu ídolo e amigo. Obrigado por tanto. Por tudo. Viva o nosso maior de todos", escreveu.