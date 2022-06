Ex-jogador de futebol Richarlyson revela que é bissexual

Ex-jogador de futebol e comentarista Richarlyson abre o coração ao assumir sua bissexualidade publicamente

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 11h12

O ex-jogador de futebol e comentarista esportivo da Globo Richarlyson (39) surpreendeu ao falar abertamente sobre sua bissexualidade. Em conversa no podcast Nos Armários dos Vestiários, ele abriu o jogo sobre sua vida pessoal e o preconceito que sofreu nos bastidores dos campos de futebol.

"A vida inteira me perguntaram se sou gay. Eu já me relacionei com homem e já me relacionei com mulher também. Só que aí eu falo hoje aqui e daqui a pouco estará estampada a notícia: "Richarlyson é bissexual". E o meme já vem pronto. Dirão: "Nossa, mas jura? Eu nem imaginava". Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos. Já namorei homem, já namorei mulher, mas e aí? Vai fazer o quê? Nada. Vai pintar uma manchete que o Richarlyson falou em um podcast que é bissexual. Legal. E aí vai chover de reportagens, e o mais importante, que é pauta, não vai mudar, que é a questão da homofobia. Infelizmente, o mundo não está preparado para ter essa discussão e lidar com naturalidade com isso", contou ele.

Em um momento da conversa, ele declarou: "Pelo tanto de pessoas que falam que é importante meu posicionamento, hoje eu resolvi falar: sou bissexual. Se era isso que faltava, ok. Pronto. Agora eu quero ver se realmente vai melhorar, porque é esse o meu questionamento".

Por fim, o atleta contou sobre a decisão de não ter falado sobre o assunto em outros momentos. "Eu nunca falei porque não era a minha prioridade, como não era hoje, mas hoje eu me senti à vontade de falar. Eu queria que não existisse essa pauta. Eu queria estar falando aqui da minha nova carreira (comentarista). Mas é importante. Vamos poder alertar um ali, outro aqui", declarou.